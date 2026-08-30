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Burhaniye'deki asırlık meşe ağaçlarına kimlik

Burhaniye'deki asırlık meşe ağaçlarına kimlik
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Burhaniye'nin Ören Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 1.620 asırlık meşe ağacı, Anıt Ağaç olarak tescillenerek her birine özel kimlik numarası verildi ve koruma altına alındı. 2 yıl önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından bakımları yapılan ağaçlar, bölge sakinleri tarafından da büyük ilgi görüyor.

Burhaniye ilçesinde, Ören Mahallesinde bulunan tarihi meşe ağaçları için kimlik düzenlendi. Yaklaşık 2 yıl önce, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından bakımları yapılan bin 620 meşe ağacı ilgi çekiyor.

İlçenin turistik Ören Mahallesi sahilinde yer alan yaklaşık bin 620 adet asırlık meşe ağacı, "Anıt Ağaç" statüsünde tescillenirken her birine özel birer kimlik numarası (kod) verilerek koruma altına alındı. Bazı ağaçların üzerinde 35 yıl önce asılan plaketler korunurken, Ören Meydanında bazı ağaçlara da tanıtıcı kimlik yazıldı. Ören Mahallesinde oturduğunu kaydeden avukat Hasan Ender, "Meşeler bu sahile güzellik katıyor. Hepimiz bunlara sahip çıkıyoruz. 2 yıl önce de Çevre Bakanlığı bu ağaçların bakımını yaptı" dedi. İsmail Çokgider de, "Bu meşelerin hepsi tescillidir. Burada bin 620 adet meşe ağacı bulunmaktadır. Böyle bir güzellik başka yerde yok. Meşeler Ören'e güzellik katıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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