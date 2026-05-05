Burdur'da orman yangınlarına karşı tatbikat

Burdur'da sezon öncesi hazırlıklar çerçevesinde yangın tatbikatı düzenlendi.

Burdur Orman İşletme Müdürlüğü'nce yangın sezonu öncesi hazırlıklar kapsamında Şeker Plajı'nda yangın tatbikatı düzelendi. Tatbikat çerçevesinde personele iş güvenliği ve teorik eğitimler verilirken, öğleden sonra ise uygulamalı yangın söndürme tatbikatı, ihale süreçleri ve malzeme kontrolleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikata 9 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı yer aldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı