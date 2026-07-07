Haberler

Yaşam alanları daralan tilkiler şehir merkezlerine indi

Yaşam alanları daralan tilkiler şehir merkezlerine indi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yaşam alanlarının daralması ve besin bulmakta zorlanmaları nedeniyle yabani hayvanlar yerleşim yerlerine inmeye başladı. Denizli'nin Buldan ilçesinde görüntülenen tilkiler, yiyecek ararken sevimli hareketleriyle dikkat çekti.

Yaşam alanlarının daralması ve doğada besin bulmakta zorlanmaları nedeniyle yerleşim yerlerine inmeye başlayan yabani hayvanlara tilkiler de eklendi. Buldan'ın Haydar mevkisinde görüntülenen tilkiler, yiyecek ararken sergiledikleri sevimli hareketlerle dikkat çekti.

Yabani hayvanlar, yaşam alanlarının daralması ve doğada besin bulmakta zorlanmaları nedeniyle şehir merkezleri ile yerleşim yerlerinde daha sık görülmeye başlandı. Son yıllarda domuz ve kurtların ardından tilkiler de yerleşim alanlarına kadar inmeye başladı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Haydar mevkiinde görülen tilkiler, hem yiyecek aradı hem de rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Çevrede herhangi bir tehlike hissetmeyen tilkilerin zaman zaman oyun oynadığı anlar ilgi çekici görüntüler oluşturdu.

Evinden penceresinden bahçesindeki tilkileri fark eden Arif Demirci, cep telefonu kamerasıyla o anları kayda aldı. Demirci'nin bahçesinde çekilen görüntülerde tilkilerin doğal davranışlarını sergilediği ve bir süre bölgede dolaşarak yiyecek aradığı görüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Zamanlama manidar! Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı

Haberler.com duyurmuştu! NATO Ankara zirvesi bir ilkle başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki gence mezar olmuştu: Otomobilin sürücüsü alkollü çıktı!

İki gence mezar olan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı
Erzurum'da acı olay: Psikolojik tedavi gören şahıs derede can verdi

Psikolojik tedavi görüyordu; atladığı derede can verdi
Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü
Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri

Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
Kanada Başbakanı Carney, NATO Zirvesi için Türkiye'de

Ankara'da zirve trafiği hızlandı! Bakan Şimşek bizzat karşıladı
Trafik magandasından iğrenç hareketler! Önce dilini çıkardı, sonra cinsel organını gösterdi

Aman dikkat! Bu sapık trafikte sizin de karşınıza çıkabilir