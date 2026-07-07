Yaşam alanları daralan tilkiler şehir merkezlerine indi

Yaşam alanlarının daralması ve doğada besin bulmakta zorlanmaları nedeniyle yerleşim yerlerine inmeye başlayan yabani hayvanlara tilkiler de eklendi. Buldan'ın Haydar mevkisinde görüntülenen tilkiler, yiyecek ararken sergiledikleri sevimli hareketlerle dikkat çekti.

Yabani hayvanlar, yaşam alanlarının daralması ve doğada besin bulmakta zorlanmaları nedeniyle şehir merkezleri ile yerleşim yerlerinde daha sık görülmeye başlandı. Son yıllarda domuz ve kurtların ardından tilkiler de yerleşim alanlarına kadar inmeye başladı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Haydar mevkiinde görülen tilkiler, hem yiyecek aradı hem de rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Çevrede herhangi bir tehlike hissetmeyen tilkilerin zaman zaman oyun oynadığı anlar ilgi çekici görüntüler oluşturdu.

Evinden penceresinden bahçesindeki tilkileri fark eden Arif Demirci, cep telefonu kamerasıyla o anları kayda aldı. Demirci'nin bahçesinde çekilen görüntülerde tilkilerin doğal davranışlarını sergilediği ve bir süre bölgede dolaşarak yiyecek aradığı görüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı