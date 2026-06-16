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Buldan'da internet altyapı çalışması sebebiyle bozulan yollar vatandaşları mağdur etti

Buldan'da internet altyapı çalışması sebebiyle bozulan yollar vatandaşları mağdur etti
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Denizli'nin Buldan ilçesinde internet altyapı çalışması için kazılan yol dört aydır düzeltilmedi. Vatandaşlar ulaşım zorluğu ve kullanılamaz durumdaki çocuk parkı nedeniyle yetkililere çağrıda bulundu.

Denizli'nin Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Doğuş Sitesi sakinleri, yaklaşık dört ay önce başlatılan internet altyapı çalışması için kazılan yolun halen düzeltilmemesinden ve çocuk parkının kullanıma uygun olmamasından şikayetçi. Vatandaşlar yetkililerden sorunun giderilerek mağduriyetin giderilmesini istedi.

Denizli'nin Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, internet altyapı çalışması sonrası yarım kalan yol düzenlemesi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Doğuş Sitesi çevresinde yaklaşık dört ay önce fiber kablo döşemek amacıyla kazılan yolun çalışmaların ardından eski haline dönüştürülmediğini ifade eden site sakinleri, hem araç hem de yaya ulaşımında ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Kazı sonrası taş döşemelerinin yapılmadığını ifade eden vatandaşlar, "Yolda kablo hattı döşendikten sonra gelen giden olmadı. Hem yaya hem de araç trafiği büyük sıkıntı. Tozdan, çamurdan bıktık usandık. Sağa sola atılan taşlardan yürüyemez olduk" dedi.

Bölgede bulunan çocuk parkının da kullanıma uygun olmadığını belirten mahalle sakinleri, "Park için birkaç oyun grubu konuldu ancak zemini ve çevresi çocukların oynamasına uygun değil. Allah korusun bir çocuk düşse yara bere içinde kalabilir" ifadelerini kullandı.

Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, "Bu bölgede yaşayan vatandaşlar olarak hizmet bekliyoruz. Çektiğimiz sıkıntının bir an önce sona ermesini istiyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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