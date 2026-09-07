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Bozyazı'da Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

Bozyazı'da Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kaledibi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Bozkurt Caddesi Sazlıyokuş mevkiinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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