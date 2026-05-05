Bozdoğan Ovası Sulama İnşaatı devam ediyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde arazileri modern sulama imkanına kavuşturacak inşaat devam ediyor.

Bozdoğan Ovası'nda 46 bin 900 dekar araziyi modern borulu sistem ile sulama imkanı sağlayacak olan Bozdoğan Ovası Sulaması 1. Kısım Sağ Sahil inşaatında sulama borularının montaj çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölge tarımı için hayati önem taşıyan Bozdoğan Ovası Sulaması 1. Kısım Sağ Sahil Tamamlama işinde çalışmalar tamamlandığında, geniş tarım arazileri modern sulama sistemine kavuşacak ve bölgedeki üretim verimliliği maksimum seviyeye çıkarılacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı