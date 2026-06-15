Bozdoğan'da yılanların çiftleşme dansı kamerada

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte yılanlar da çiftleşme dönemine girdi. Bozdoğan ilçe merkezinde kaydedilen görüntülerde, iki yılanın açık alanda çiftleşme dansı sergilediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle daha sık görülmeye başlayan yılanlar, bu kez ilçe merkezinde görüntülendi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında uzun süre yerde hareket eden yılanlar, çevrede kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Uzmanlar sıcak hava ile birlikte yılanların üreme dönemine girdiklerini ifade ederek vatandaşlara bu dönemde yılanlara yaklaşılmaması konusunda uyarılarda bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı