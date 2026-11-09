Bolvadin'de Adalet Ormanı için 400 fidan dikim sahası hazırlandı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşacak 400 fidan için Dişli Mesire Alanı'nda saha hazırlıkları ve toprak sürüm işlemleri tamamlandı.

Bolvadin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Bolvadin Açık Cezaevi ve Çay Orman İşletme Şefliği iş birliğiyle gerçekleştirilen anlamlı çalışmada, doğayı yarınlara daha yeşil hazırlamak üzere fidan dikim sahası hazır hale getirildi. Denetimli Serbestlik Müdürü Muhammed Salih Çınar da sahada yerinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurumlar arası iş birliğiyle hayata geçirilen bu projede emeği geçen tüm ekibe ve paydaş kurumlara teşekkür edildi. 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliğiyle bölgeye kazandırılacak Adalet Ormanı'nın doğaya ve geleceğe nefes olması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı