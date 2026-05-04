Haberler

Bolu-Kıbrıscık yolunda mayıs ayında kar esareti

Bolu-Kıbrıscık yolunda mayıs ayında kar esareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle karın ağırlığına dayanamayan onlarca ağaç yola devrildi.

Bolu'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle karın ağırlığına dayanamayan onlarca ağaç yola devrildi. Bolu-Kıbrıscık kara yolu ulaşıma kapanırken, yolda mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde geceden bu yana etkisini artıran kar yağışı Bolu-Kıbrıscık yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.30 sıralarında Bolu-Kıbrıscık kara yolu üzerinde karın ağırlığını taşıyamayan onlarca ağaç, kırılarak yola devrildi. Ağaçların devrilmesiyle birlikte yol tamamen trafiğe kapanırken, güzergahı kullanan sürücü ve yolcular bölgede mahsur kaldı.

Yolun kapanması ve vatandaşların mahsur kalması üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye karayolları ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yola devrilen ağaçları kaldırmak ve kara yolunu yeniden trafiğe açmak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın 'Özgürlük Projesi' bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur

Özgürlük Projesi başlıyor! Trump mahsur kalan 2 bin gemi için devrede
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Kabine toplanıyor! Milyonların merak ettiği soru bugün yanıt bulacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Trump'ın 'Özgürlük Projesi'ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız

Trump'ın yeni "Özgürlük Projesi" Tahran yönetimini küplere bindirdi
İran, sokak olaylarına karışan Mossad'la bağlantılı 3 kişiyi idam etti

Komşu casusların kalemini kırdı
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

İki şehrimizde süper hücre kabusu! 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti

Haftaya 1 puan alırlarsa ligde kalacaklar
İran'dan Trump'ın 'Özgürlük Projesi'ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız

Trump'ın yeni "Özgürlük Projesi" Tahran yönetimini küplere bindirdi
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama

Sahnede anlattığı fıkra, bir şehrimizin tepkisini çekti
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 ili bağlayacak! 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşüyor