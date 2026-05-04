Bolu-Kıbrıscık yolunda mayıs ayında kar esareti

Bolu'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle karın ağırlığına dayanamayan onlarca ağaç yola devrildi. Bolu-Kıbrıscık kara yolu ulaşıma kapanırken, yolda mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde geceden bu yana etkisini artıran kar yağışı Bolu-Kıbrıscık yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.30 sıralarında Bolu-Kıbrıscık kara yolu üzerinde karın ağırlığını taşıyamayan onlarca ağaç, kırılarak yola devrildi. Ağaçların devrilmesiyle birlikte yol tamamen trafiğe kapanırken, güzergahı kullanan sürücü ve yolcular bölgede mahsur kaldı.

Yolun kapanması ve vatandaşların mahsur kalması üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye karayolları ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yola devrilen ağaçları kaldırmak ve kara yolunu yeniden trafiğe açmak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. - BOLU

