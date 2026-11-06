Bolu'da yüksek kesimlerde kar yağışı Yedigöller yolunu beyaz örtüyle kapladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bolu'da birkaç gündür etkili olan soğuk hava ve yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller yolu, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Birkaç gündür aralıklarla devam eden yağmur ve soğuk hava, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı. Şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller yolunda da kar yağışı etkisini gösterdi. Yağışın ardından yol güzergahı beyaz örtüyle kaplandı. Yedigöller yolunda oluşan kış manzarası dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı