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Bolu'da yüksek kesimlerde kar yağışı Yedigöller yolunu beyaz örtüyle kapladı

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Bolu'da yüksek kesimlerde kar yağışı Yedigöller yolunu beyaz örtüyle kapladı
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Bolu'da soğuk hava ve yağış birkaç gündür etkisini sürdürürken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yedigöller yolunda da kar yağışı etkili oldu ve yol beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'da birkaç gündür etkili olan soğuk hava ve yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller yolu, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Birkaç gündür aralıklarla devam eden yağmur ve soğuk hava, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı. Şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller yolunda da kar yağışı etkisini gösterdi. Yağışın ardından yol güzergahı beyaz örtüyle kaplandı. Yedigöller yolunda oluşan kış manzarası dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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