Haberler

Balık tutmak için gittiği gölde çöp yığınıyla karşılaştı: Poşet poşet topladı

Balık tutmak için gittiği gölde çöp yığınıyla karşılaştı: Poşet poşet topladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Karamanlı Gölü'nde yol kenarına bırakılan çöpler çevre kirliliğine yol açtı. Balıkçı Fatih Parlak, gördüğü manzara karşısında harekete geçerek araç dolusu çöp topladı.

Bolu'da Karamanlı Gölü'nde yol kenarına bırakılan çöpler çevre kirliliğine neden oldu. Balık tutmak için bölgeye giden amatör olta balıkçısı Fatih Parlak, gördüğü manzara karşısında harekete geçerek, araç dolusu çöp topladı.

At Yaylası'nda bulunan Karamanlı Gölü'nde yol kenarına bırakılan meyve ve sebze atıkları, cam şişeler, karton parçaları, demir atıkları ve çeşitli çöpler dikkat çekti. Doğal güzelliğiyle bilinen bölgede oluşan kirlilik, çevreye duyarlı vatandaşların tepkisine neden oldu. Hafta sonu balık tutmak için Karamanlı Gölü'ne giden amatör olta balıkçısı Fatih Parlak, yol kenarındaki çöpleri görünce temizlik yapmaya karar verdi. Parlak, aracında bulunan çöp poşetleriyle bölgede çalışma başlattı. Yol kenarındaki atıkları tek tek toplayan Parlak, doldurduğu çöp poşetlerini aracına yükleyerek bölgeden çıkardı. Yapılan temizlik sonucunda araç dolusu çöp toplandığı görüldü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş

Son anda gözaltına alınmış! "Yurt dışı" detayı bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer olalı henüz 26 gün olmuştu: Sürpriz kararla takımdan gönderildi

Transfer olalı henüz 26 gün olmuştu: Apar topar gönderildi
Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay'a bağışladı

Bakan Gürlek kazandığı tazminatı gönderdi, bağış için adres gösterdi
ABD yine İran'ı vuruyor, hedefte Keşm Adası ve Bender Abbas var

Füzeler karşılıklı peşpeşe ateşlendi, Ortadoğu'da tansiyon tavan yaptı
Beşiktaş'ta Trossard'ın transferi tamam! İşte ödenecek bonservis bedeli

Beşiktaş'ta transfer tamam! İşte ödenecek dev bonservis bedeli
Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı

Ve mutlu son!
Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü

Ülkeyi yıkan felakette can kaybı korkunç boyutlarda
Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor

Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor: İstikamet Avrupa