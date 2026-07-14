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Sabah namazının ardından çevre için el ele verdiler

Sabah namazının ardından çevre için el ele verdiler
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Bodrum İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği üyeleri, sabah namazının ardından Hırka Plajı'nda çevre temizliği yaparak sıfır atık bilinci oluşturmayı hedefledi.

Bodrum İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği üyeleri, sabah namazı buluşmasının ardından Yalıkavak Mahallesi Hırka Plajı'nda çevre temizliği gerçekleştirdi.

Dernek tarafından Türkiye genelinde çevre bilinci ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Yalıkavak Küdür Camii'nde kılınan sabah namazının ardından Hırka Plajı bölgesinde çöp toplama çalışması yapıldı. Yaklaşık 15 kişinin katıldığı etkinlikte, plaj ve çevresine gelişi güzel atılan atıklar toplanarak doğaya temiz bir görünüm kazandırıldı. Dernek yetkilileri, çevrenin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, benzer etkinliklerin Türkiye'nin farklı noktalarında da sürdürülmesini amaçladıklarını ifade etti. Etkinlik sonunda vatandaşlara çevre temizliği konusunda duyarlılık çağrısında bulunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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