Bitlis'te meralar yeşerdi, hayvanlar otlaklara çıktı

Bitlis'te ilkbahar mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte meralar, dağlar ve ovalar yeniden yeşile büründü.

Bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 5 ay boyunca ahırlarda kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden doğayla buluştu. İl genelinde etkili olan bol yağışlar, otlak alanların verimini artırırken, besiciler de hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerdeki yayla ve meralarda hareketlilik dikkat çekerken, sürüler geniş otlak alanlara yayıldı. Zaman zaman etkisini sürdüren yağışlara rağmen yem stoklarının tükenmeye başlaması, besicileri zor durumda bırakıyor. Bu nedenle birçok üretici, yağmur altında dahi hayvanlarını otlatmak zorunda kalıyor. Besiciler, uzun süren kışın ardından meraların canlanmasının sevindirici olduğunu ancak yem maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle zorlandıklarını ifade ediyor.

Öte yandan uzmanlar, bu yıl yağışların bol olmasının meraların verimi açısından olumlu olduğunu belirterek, otlatmanın dengeli yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. İlkbaharın ilerleyen günlerinde otlakların daha da zenginleşmesi beklenirken, besiciler de sezonun bereketli geçmesini umut ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
