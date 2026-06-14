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Bitlis'te dolu ve fırtına

Bitlis'te dolu ve fırtına
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Bitlis'te öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı ve fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, maddi hasar oluştu. Can kaybı yaşanmadı.

Bitlis'te öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçarken, çevrede maddi hasar meydana geldi. Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde de kuvvetli dolu yağışı ve fırtına etkili oldu. Bölgede oluşan yoğun yağış ve rüzgar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Aniden bastıran dolu ve fırtına, günlük yaşamı kısa süreliğine olumsuz etkilerken, bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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