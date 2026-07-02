Bingöl'de yazın ortasında kar temizliği

Temmuz ayına girilmesine rağmen Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Solhan ilçesine bağlı Gençtavus köyü mevkiinde Özel İdaresi ekipleri, kıştan kalan ve yer yer metreleri bulan kar kütleleri nedeniyle ulaşıma kapanan yolu açmak için yoğun mesai harcıyor. İş makineleriyle yürütülen çalışmalarla yol yeniden ulaşıma kazandırılıyor.

Yaz mevsiminin ortasında devam eden kar temizleme çalışmaları, Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgelerinde doğa şartlarının zorluğunu bir kez daha gözler önüne sererken, ekipler vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı