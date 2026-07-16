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Bingöl'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Bingöl'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
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Bingöl Valiliği, artan orman yangını riskine karşı 15 Temmuz 2026 ile 1 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Karar, yangınların önlenmesi ve doğal alanların korunması amacıyla alındı.

Bingöl'de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Artan orman yangını riskine karşı il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 15 Temmuz 2026 ile 1 Ekim 2026 tarihleri arasında Bingöl Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda yasaklandı.

Kararın, orman yangınlarının önlenmesi ve yangın doğal alanların korunması amacıyla alındığı belirtilirken, vatandaşların alınan tedbirlere uymaları istendi. Denetimlerin ilgili kurumlar tarafından aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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