Beytüşşebap'ta karlı yolları açma çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karlı yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Beytüşşebap ilçesinde kış etkisi devam ediyor. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki 3 bin rakımlı Kerkül ve Marinus köy yolları ekiplerin zorlu arazi şartlarına rağmen 7 metreyi aşan karla mücadelesi devam ediyor. Karla kaplı yolların göçerler için açılması için çalışmalar sürüyor. İlçeye ilkbahar aylarında gelmeye çalışan göçerlerin zorlanmaması için yayla ve köy yolları açan İl Özel İdare ekipleri kar püskürme ve ekskavatörle çığ düşen yollarda çalışmalarını sürdürüyor. - ŞIRNAK

