Yaban domuzlarına karşı sürek avı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, çiftçilerin ekili alanlarına zarar veren yaban domuzlarına karşı sürek avı gerçekleştirildi. Mahalle muhtarlığı ve avcıların katılımıyla yapılan av, tarım arazilerinin korunmasına önemli katkı sağladı.

Beypazarı'nın Oymaağaç Mahallesi'nde son dönemde ekili alanlara zarar veren ve artan yaban domuzu popülasyonu nedeniyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği birimlerinin izni doğrultusunda sürek avı yapıldı. Mahalle muhtarlığı, çiftçiler ve avcıların koordinasyonuyla av faaliyetine katılım sağlandı.

Erken saatlerde mahalle merkezinde toplanan avcılar, belirlenen güzergahlarda kontrollü şekilde ilerleyerek sürek avını gerçekleştirdi. Çalışma boyunca güvenlik tedbirleri ön planda tutulurken, özellikle tarım arazileri çevresinde yoğunlaşan yaban domuzlarının uzaklaştırılması hedeflendi. Avın ardından ise avcılar bir araya gelerek yemek yedi.

Mahalle sakinleri, son dönemde artan yaban domuzu popülasyonunun ürünlere ciddi zarar verdiğini belirterek, gerçekleştirilen sürek avının zirai mücadele açısından önemli olduğunu ifade etti. Av faaliyetinin, tarım arazilerinin korunmasına katkı sağladığı vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
