Beykoz'da şiddetli sağanak yolları su altında bıraktı, sürücüler ilerlemekte zorlandı

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Beykoz'da sabaha karşı etkili olan şiddetli sağanak yağış, yolları adeta göle çevirdi. Yoğun su birikintileri nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sabaha karşı aniden bastıran sağanak yağış, Beykoz'da etkili oldu. Kısa sürede etkisini artıran şiddetli yağış nedeniyle ilçedeki birçok cadde ve sokakta büyük su birikintileri meydana geldi. Yolların suyla kaplandığı ilçede, seyir halindeki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte büyük güçlük çekti. Ani bastıran yağışın olumsuz etkilediği noktalarda trafik akışı yavaşlarken, suyla kaplanan yollarda araçların ilerlemekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanak yağışın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı