Kayseri'de bayramda hava nasıl olacak

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Önümüzdeki hafta sonu ve 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü, bölgemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bekleniyor. Bayram süresince, bölgemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Arife Günü bölge genelinin çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 1. günü bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 2. günü bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 3. günü bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 4. günü ise bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı