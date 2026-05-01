Bayburt'ta öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu
Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Bayburt Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte fidanları toprakla buluşturdu. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da öğrencilerle beraber dikilen fidanlara can suyu verdi.
Etkinlikle öğrencilerin doğaya karşı sorumluluk bilinci kazanması, ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunması ve yeşil alanların artırılması hedeflendi.
Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde fidan dikiminin aşamalarını uygulamalı olarak öğrenirken, çevre bilinci ve doğayı koruma konusunda farkındalık kazandı. - BAYBURT