Haberler

Bayburt'ta karla mücadele baharda da sürüyor: Soğanlı Geçidi'nde kıştan kalan karlar temizleniyor

Bayburt'ta karla mücadele baharda da sürüyor: Soğanlı Geçidi'nde kıştan kalan karlar temizleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'un yüksek rakımlı bölgelerinde kıştan kalan dev kar kütleleri, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizleniyor.

Bayburt'un yüksek rakımlı bölgelerinde kıştan kalan dev kar kütleleri, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizleniyor. Ekipler, yayla ve dağ yollarını ulaşıma açmak için bahar ayında da karla mücadele mesaisini sürdürüyor.

Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları öncesindeki Soğanlı Dağı mevkiinde biriken karlar, iş makineleriyle temizleniyor. Kış boyunca yoğun kar alan bölgede yaylacıların mağduriyet yaşamaması için ekipler hummalı çalışma gerçekleştiriyor, kapanan yollar tek tek ulaşıma açılıyor.

Bahar ayının gelmesi ve yayla sezonunun açılmasıyla birlikte Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle Soğanlı Geçidi'nde yolu kapatan kar kütleleri, iş makineleri ile temizleniyor. Yayla ve dağ yollarının açılmasıyla birlikte, hayvancılık faaliyetleri için bölgeye çıkmaya hazırlanan vatandaşların ulaşım güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Sorumlu Ekip Başı İsmet Özer, ana yollardaki kar mücadelesinin tamamlanmasının ardından rotayı yüksek kesimlere çevirdiklerini belirtti. Soğanlı Geçidi'nde çalışma yürüttüklerini dile getiren Özer, "Karayolları 106. Şube Şefliği olarak 1 Nisan itibarıyla yollardaki kar mücadelemizin bitmesinin ardından şu anda dağ geçit yollarını açmaktayız. Bayburt'un yüksek rakımlı noktalarından biri olan Soğanlı Dağ Geçidi'nde arkadaşlarımızla birlikte hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Kazasız belasız çalışmalarımızı bitirmeyi temenni ediyoruz" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

