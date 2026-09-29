Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü göletlere 150 bin sazan yavrusu bıraktı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü göletlere 150 bin sazan yavrusu bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi kapsamında Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı. Yavruların su ürünleri kaynaklarını koruması ve sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlaması bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi' kapsamında göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su kaynaklarındaki balık popülasyonunun desteklenmesine yönelik balıklandırma çalışması yapıldı. Göletlere bırakılan sazan yavrularının su ürünleri kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlaması bekleniyor.
İl Müdürlüğü tarafından su ürünleri kaynaklarının korunması için balıklandırma ve izleme faaliyetlerinin sürdürüldüğü aktarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı