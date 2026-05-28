Sel suları geride çevre kirliliği bıraktı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde sağanak yağış sonrası yaşanan sel, Özburun Barajı ve çevresinde büyük çevre kirliliğine yol açtı. Suların çekilmesiyle baraj yüzeyi ve piknik alanları çöp, plastik atık ve ağaç dallarıyla kaplandı. Bölge halkı temizlik çalışması başlattı.

Bayat ilçesinde ve köylerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan sel sonrası geride büyük bir çevre kirliliği kaldı. Sel sularının sürüklediği çöp, plastik atık ve ağaç dalları, bölgenin önemli su kaynaklarından biri olan Özburun Barajı'nı doldurdu. Suların çekilmesiyle acı tablo daha da netleşti. Baraj gölünün yanı sıra mesire ve piknik alanları da kirlilikten nasibini aldı. Oturma alanları, kamelyalar ve yürüyüş yolları selin getirdiği ağaç parçaları, çamur ve çöplerle kaplanarak kullanılmaz hale geldi.

Çevre kirliliğinin ulaştığı korkunç boyut, dronla görüntülendi. Kuş bakışı kayıtlarda, yeşille mavinin buluştuğu baraj yüzeyinin tamamen atıklarla kaplandığı görüldü. Bölge halkı ve çevre sakinlerince barajın ve piknik alanlarının eski haline dönmesi için temizlik çalışması başlatıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
