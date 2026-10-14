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Batman İl Özel İdaresi, Konaklı köyünde 2 bin 700 metrelik içme suyu hattını yeniledi

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Batman İl Özel İdaresi, Konaklı köyünde 2 bin 700 metrelik içme suyu hattını yeniledi
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Batman İl Özel İdaresi, Kozluk ilçesine bağlı Konaklı köyünde içme suyu şebekesi yenileme ve onarım çalışmalarını tamamladı. Çalışmalarda 2 bin 700 metre yeni şebeke döşenerek köy sakinlerinin daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması sağlandı.

Batman İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kozluk ilçesine bağlı Konaklı köyünde içme suyu şebekesi yenileme ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında, eskiyen ve ihtiyaca cevap vermekte zorlanan su hattı yenilendi. Köyde toplam 2 bin 700 metre uzunluğunda yeni içme suyu şebekesi döşendi. Projede, dayanıklılığıyla öne çıkan 63 milimetre çapında HDPE 100 tipi borular kullanıldı. Böylece köyün içme suyu altyapısı daha güvenli ve modern hale getirildi. Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, çalışmalarla Konaklı köyü sakinlerinin daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştuğunu belirtti. Özer, kırsal bölgelerde altyapı standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların il genelinde devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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