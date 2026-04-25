Sason'da Heyelan Nedeniyle Kapanan Köy Yolu Açıldı
Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan heyelan nedeniyle 8 köyü birbirine bağlayan grup yolu ulaşıma açıldı.
İlçede sağanak nedeniyle Güvercinlik, Yiğitler, Soğanlı, Geçitli, Kulaksız, Dağçatı, Ambarlı ve Dörtbölük köylerinin ortak kullandığı güzergahta meydana gelen heyelan, bölgede ulaşımı aksattı. Yolu kullanan vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede çalışma başlattı.
Ekiplerin 3 gün süren yoğun çalışması sonucu yola düşen kayalar temizlenerek yol tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede ulaşımın normale döndüğü bildirildi. - BATMAN