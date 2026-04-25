Haberler

Sason'da Heyelan Nedeniyle Kapanan Köy Yolu Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan heyelan nedeniyle 8 köyü birbirine bağlayan grup yolu ulaşıma açıldı.

İlçede sağanak nedeniyle Güvercinlik, Yiğitler, Soğanlı, Geçitli, Kulaksız, Dağçatı, Ambarlı ve Dörtbölük köylerinin ortak kullandığı güzergahta meydana gelen heyelan, bölgede ulaşımı aksattı. Yolu kullanan vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Ekiplerin 3 gün süren yoğun çalışması sonucu yola düşen kayalar temizlenerek yol tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede ulaşımın normale döndüğü bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

