Batman'da şimşekler geceyi aydınlattı
Batman'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında çakan yıldırımlar, gökyüzünü adeta gündüze çevirdi.
Batman'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında çakan yıldırımlar, gökyüzünü adeta gündüze çevirdi.
Batman genelinde etkisini sürdüren yağışla birlikte art arda çakan şimşekler, geceyi aydınlatarak görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar yıldırımları cep telefonlarıyla görüntülerken, ortaya etkileyici görüntüler çıktı. Yağışın yer yer etkisini sürdürdüğü kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı