Batman'ın iki ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Batman'ın Sason ve Kozluk ilçeleri için 18 Nisan 2026 tarihinde kuvvetli yağışların etkili olacağı ve ani sel ile su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu. Yağış miktarının metrekare başına 51 ile 100 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, valilik ve AFAD tarafından özellikle Sason ve Kozluk ilçeleri için kritik uyarılarda bulundu. Alınan bilgilere göre, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 08.00'de başlaması beklenen yağışların gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Yağış miktarının metrekare başına 51 ile 100 kilogram arasında olacağı tahmin edilirken, bu seviyenin hem altyapı hem de tarım alanları açısından ciddi riskler barındırdığı ifade edildi. Uyarılar kapsamında vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.

Özellikle şehir merkezi ile kırsal bölgelerde taşkın riskinin yüksek olduğu vurgulanırken, yıldırım ve yerel dolu yağışlarının da görülebileceği belirtildi. Ayrıca toz taşınımına bağlı olarak yağışın yer yer "çamur şeklinde" düşebileceği, bunun da görüş mesafesini azaltarak trafik güvenliğini olumsuz etkileyebileceği kaydedildi. Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, sürücülerin ve seyahat planı olan vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Yetkililer, özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların resmi kurumların yapacağı anlık duyuru ve uyarıları yakından takip etmelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı. - BATMAN

Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı

İtirafçı ihraç polisin ifadesi ortaya çıktı! Tüm suçu 2 isme attı

Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim

Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim...
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Mutluluk kısa sürdü! 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı

Hepsi 18'den küçük! Bursa’ya korku salan 5 şüpheli tutuklandı
Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı

Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı