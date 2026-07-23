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Batman'da nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi görüntülendi

Batman'da nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi görüntülendi
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Batman'ın Gercüş ilçesinde bir köylü, koyunlarını kontrol ederken nesli tükenme tehlikesi altında bulunan oklu kirpiyle karşılaştı. Oklu kirpi bir süre ahır çevresinde dolaştıktan sonra doğal ortamına geri döndü.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan oklu kirpi görüntülendi.

Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde akşam saatlerinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Köy sakinlerinden Rıdvan Işık, koyunlarının su ihtiyacını karşılamak üzere ahıra indiği sırada beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Ahır çevresinde gezinmekte olan ve "oklu kirpi" olarak bilinen canlıyı fark eden Işık, o anları şaşkınlıkla izledi. Özellikle gece saatlerinde aktif olan ve yerleşim alanlarında görülmesi oldukça ender yaşanan oklu kirpi, bir süre ahır çevresinde dolaştıktan sonra gözden kaybolarak doğal yaşam alanına geri döndü. Rıdvan Işık, akşam saatlerinde hayvan bakımı yaparken karşılaştığı manzara karşısında heyecanlandığını belirterek, oklu kirpinin zararsız bir şekilde çevrede dolandıktan sonra doğal ortamına çekildiğini ifade etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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