Batman Çayı'nda adacıkta mahsur kalan köpek kurtarıldı
Batman Çayı'nda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Batman Çayı'ndaki adacık alanda ağaç dallarında mahsur kalan yavru köpek, vatandaşların çabasıyla kurtarılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin tedbirler almasıyla yavru köpek, mahsur kaldığı alandan kurtarıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı