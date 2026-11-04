Bartın'da yaban hayatı envanterinde dişi karaca termal dronla görüntülendi

Bartın'da yaban hayatı envanter çalışmaları sırasında termal kamera ile doğal ortamında dolaşan karaca görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bartın Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25-30 metre ile 1600 metre arasında rakımı bulunan Bartın ormanlarında yaban hayatına yönelik envanter çalışmaları yürütülüyor. Resmi verilere göre 2 bin 330 kilometrekare yüzölçümü olan ve bunun yüzde 64'ü ormanlarla kaplı kentteki envanter çalışmalarında son olarak, ormanda yalnız başına dolaşan bir karaca termal dron ile görüntülendi. Doğal zenginliklerin korunması, yaban hayatının gelecek nesillere aktarılması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda karacanın yeme, içme yürüme gibi alışkanlıkları ve davranışları yakından görüntülendi. Görüntülerde dişi olduğu tespit edilen karacanın besin arayıp, çevresini dikkatlice izlediği ve ağaçların arasında yavaşça ilerleyerek ormanın derinliklerinde kaybolduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı