Bartın'da trafik kazasında yaralanan karaca tedavi edilip doğaya bırakıldı

Bartın'da trafik kazasında yaralanan karaca tedavi edilip doğaya bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da karayolunda karşıdan karşıya geçen karacaya araç çarptı; yaralanan hayvan için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tedavisi tamamlanan karaca, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğaya salındı.
Bartın'da trafik kazasında yaralanan karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Bartın'da karayollarında karşıdan karşıya geçen karacaya araç çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, kazada yaralanan hayvan için harekete geçti. Yaralı tarafından karacaya müdahale edildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan karaca, ekipler tarafından yeniden doğaya saldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı