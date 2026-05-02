Hatay'da baraj suları altında kalan köyler

Hatay'da aşırı yağışlarla birlikte debisi artan Reyhanlı Barajı, baraj sınırları içerisinde yer alan ve geçmiş yıllarda boşaltılan 2 köyü sular içerisinde bıraktı. Uzun yıllar sonra baraj sularının artmasıyla su içinde kalan köylerin görüntüsü dikkat çekti.

Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde yer alan Reyhanlı Barajı'nın temeli 2010 yılında atılmıştı ve çalışmalar 2019 yılında tamamlanmıştı. Amik Ovası'nda yer alan bereketli arazilerin sulanması ve taşkınların önlenmesi amaçlanarak inşa edilen Reyhanlı Barajı,3 Ekim 2020 yılında açıldı. Reyhanlı Barajının sınırları içerisinde kalan Karakaya ve Acer Köyü sakinleri de yıllarca yaşam sürdükleri, yuvalarından ayrılmak zorunda kalmışlardı. Tahliye edilen evlerin maddi karşılığını alan vatandaşlar, baraj sınırlarına yakın bir noktada yer alan Mehmetbeyli Mahallesi'ne yerleştiler. Uzun yıllardır dolmayan Reyhanlı Barajı, bu yıl etkili olan aşırı yağışlarla birlikte Tahtaköprü Barajı ile Afrin Çayından gelen sularla doldu. Yağışların etkisiyle debisi artan Reyhanlı Barajındaki sular, baraj sınırları içerisinde yer alan 2 köyü içine alarak Mehmetbeyli Mahallesi'ne kadar dayanmış durumda. Geçen yıl kuraklığın etkisiyle görünür olan olan evler ve tarım arazileri, bu yılki yağışlarla birlikte sular altında kaldı. Yıllarca yaşadığı köyün sular altında kaldığını gören Halit Atlar, köyün sular altında kaldığını ilk defa gördüğünü ve iki katlı evlerin sular altında kaybolduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl kuraklığın etkili olduğunu ifade eden Halil Atlar, bu yıl yaşanan aşırı yağışla baraj sınırları içerisinde kalan köylerin su içinde kaldığını belirterek, "Reyhanlı ilçesi Mehmetbeyli Mahallesindeyiz. Burada geçen yıl bu kadar su yoktu ama bu yıl bereketli oldu. Sular çok olunca yolumuz kalmadı. Bu sular bize Afrin Çayından ve Tahtaköprü Barajından geliyor. Geçen yıl burada bir damla bile su yoktu kuraklık vardı. Bu yılda bereketli olunca doldu. Bu durumu ilk defa böyle görüyorum ve sular köye dayandı. Buradaki sular altında kalan evlerin paraları 10 yıl önce ödendi. Bundan dolayı kimsede mağdur olmadı. Karşıda olan iki köydeki insanlarda sular altında kalınca hepsi buraya taşındı. Burada benim zeytin bahçem var ama yol olmadığı için o tarafa gidemiyorum. Buraya yol yapılırsa güzel olur. Suların olmasıyla çok güzel manzarası var. Bu manzarayla sanki Antalya'da oturuyormuş gibi hissediyorsun" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı