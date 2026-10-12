Bandırma'da yeşillik alana atılan cam şişeler çevre kirliliğine neden oldu

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yeşillik alana atılan çok sayıda cam şişe ve çeşitli atıklar çevre kirliliğine neden oldu. Deniz manzarasına hakim bir noktada da taş duvarların üzerine bırakılan şişeler dikkat çekti.

Bandırma'da kaydedilen görüntülerde, yeşillik alan içerisinde çok sayıda cam şişe, plastik poşet ve çeşitli atıkların biriktiği görüldü. Doğal alanın çöplerle kaplanması çevre temizliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

İlçede deniz manzarasına hakim bir noktada çekilen görüntülerde ise taş duvarların üzerinde ve çevresinde bırakılan cam şişeler yer aldı. Gelişigüzel bırakılan atıklar hem görüntü kirliliğine neden oldu hem de çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek bir manzara ortaya çıkardı.

Özellikle cam şişelerin açık alanlarda bırakılması, şişelerin kırılması durumunda yaralanmalara ve çevredeki canlıların zarar görmesine yol açabiliyor.

Bandırma'nın doğal güzelliklerinin korunması için vatandaşların çöplerini belirlenen atık toplama noktalarına bırakması gerektiği belirtilirken, söz konusu alanlarda temizlik çalışmalarının yapılması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı