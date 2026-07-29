Bakan Yumaklı açıkladı: Muğla’daki orman yangınına 5 uçak ve 18 helikopterle müdahale sürüyor

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi, 534 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz" dedi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Alevlerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi, 534 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz. Ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü mücadele ile yangını tamamen kontrol altına almak için aralıksız çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı