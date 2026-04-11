Bahçesaray-Hizan yolu ulaşıma açıldı

Van'ın Bahçesaray-Hizan karayolunda yoğun tipi ve çığ riski nedeniyle kapatılan yol, 4 saatlik çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Van'ın Bahçesaray-Hizan karayolunda dün etkili olan yoğun tipi ve çığ riski nedeniyle ulaşım geçici olarak kapatılan yol sabah saatlerinde yeniden açıldı.

Bahçesaray ilçesinin tek kara ulaşımını sağlayan Bahçesaray-Hizan karayoluna dün saat 08.00 sularında çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Onlarca aracın mahsur kaldığı bölgede karayolları ekiplerin 4 saatlik yoğun çalışması sonucu yol tekrar ulaşıma açılarak mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Bölgede etkili olan yoğun tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yol sabah saatlerinde tekrar ulaşıma açıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Hizan -Kalkanlı ile Kalkanlı-Bahçesaray yolu çift yönlü trafiğe açılmıştır" ifadelerine yer verildi. - VAN

