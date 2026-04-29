Baharın gelmesiyle İstanbul Boğazı'nda yunuslardan görsel şölen

Sarayburnu açıklarında, İstanbul Boğazı girişinde su yüzeyine çıkan yunuslar, adeta görsel bir şölen sundu. Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, yunusların dans edercesine suyun üzerinde sıçrayarak ilerlediği anlar izleyenleri mest etti.

Pandemi sonrası yunuslar Marmara Denizi ile Karadeniz arasında geçiş güzergahı olan İstanbul Boğazı'nda daha sık görülmeye başlandı. Uzmanlara göre bu durum, ekosistemin yeniden nefes aldığının önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. İstanbul'da Sarayburnu açıklarında dron kamerasına yansıyan görüntülerde ise yunuslar, dalgalarla birlikte ritmik şekilde yükselip alçalırken, suyun üzerinde adeta bir koreografi oluşturdu. Zaman zaman tekli, zaman zaman sürü halinde ilerleyen yunuslar, Sarayburnu açıklarında hızla ilerledi; bazı anlarda ise peş peşe sıçrayarak görsel bir şölen sundu. Yunuslar kimi zaman Boğaz'dan geçen gemilerle de yarışırcasına ilerledi. Uzmanlar, İstanbul Boğazı'nda yunusların varlığının yeni olmadığını ancak son yıllarda daha görünür hale geldiğini belirtiyor. Daha önce de Boğaz'da kaydedilen yunus görüntüleri, özellikle bahar aylarında artış gösterirken, bu canlıların sağlıklı bir deniz ekosisteminin en önemli göstergelerinden biri olduğu vurgulanıyor. Yunusların İstanbul Boğazı'nı sadece geçiş noktası olarak değil, aynı zamanda beslenme ve sosyal etkileşim alanı olarak kullandığı kaydediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
