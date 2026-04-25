Baharın gelişiyle Keban Baraj Gölü'nde eşsiz manzara

Baharın gelişiyle birlikte Keban Baraj Gölü çevresi ve su kenarındaki köyler, eşsiz bir manzaraya büründü.

Keban Baraj Gölü çevresinde baharın gelişiyle birlikte doğa adeta yeniden hayat buldu. Kış aylarının ardından havaların ısınmasıyla bölgedeki ağaçlar yeşerirken, ortaya çıkan manzara görenleri hayran bırakıyor. Göl çevresinde yeşilin farklı tonları hakim olurken, suyun sakinliği ile birleşen doğal güzellikler eşsiz manzaralar oluşturdu. Fotoğraf sanatçısı Murat Polat, Kovancılar ilçesi Yeşildere köyü mevkiinde baraj gölünü, canlanan doğayı ve günbatımını dron ile görüntüledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı