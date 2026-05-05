Baharın gelişi ve bereketli yağışlarla ortaya çıkan seyrine doyumsuz manzaralar

Güncelleme:
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bu yıl etkili olan yağışlar doğayı canlandırdı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bu yıl etkili olan yağışlar doğayı canlandırdı. Değirmisaz ve Kışlademirli köyleri arasında oluşan gölet manzarası, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlara görsel şölen sundu.

Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü ile Kışlademirli mevkii arasında kalan bölge, baharın gelişi ve bereketli yağışlarla birlikte eşsiz bir görünüme kavuştu. Doğal güzellik, özellikle doğa yürüyüşü yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenler için ilgi odağı haline geldi. Yağışlarla birlikte su seviyesi yükselen göletin çevresindeki yeşil doku, baharın tüm renklerini bir arada sunuyor.

Bölgedeki eşsiz manzarayı fotoğraflayan Tuna İşleyen, bu yılki yağışların doğaya can verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Hafta sonu Değirmisaz köyündeki bir dostumuzu ziyaret etmek üzere yola çıktık. Buraya geldiğimizde, bu yıl yağışların bol olması sebebiyle harika bir gölet oluştuğunu gördük. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Kuşların cıvıltısı ve çiçeklerin renkleriyle birlikte doğanın muazzam bir uyanışına tanıklık ediyoruz."

Bölge sakinleri de bu yılki yağışların tarım ve hayvancılığın yanı sıra doğa turizmi açısından da sevindirici olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
