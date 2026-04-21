Bacadan düşerek mahsur kalan yavru kedi duvarın kırılmasıyla kurtarıldı
Hatay'da bacadan içeriye düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin duvarda açtığı delikten kurtarıldı.
İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Yusuf Akın Caddesi üzerinde bulunan bir binada bacadan içeriye düşen yavru kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Durum üzerine binaya giden itfaiye ekipleri, duvarı kırıcıyla delerek yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi sahibine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı