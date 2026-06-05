Haberler

Liseliler Çavuşköy Göleti çevresinde temizlik yaptı

Liseliler Çavuşköy Göleti çevresinde temizlik yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 8 lise öğrencisi, 'Ben Her Yerde Varım' projesi kapsamında Çavuşköy Göleti çevresinde çöp toplayarak çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 8 liseli, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Ben Her Yerde Varım" projesi çerçevesinde Çavuşköy Göleti kıyılarında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Babaeski Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman bölümünde okuyan 8 öğrenci, Okul Müdürü Gürdal Ergül öncülüğünde, öğretmenleri Yasemin Sel Demir ve Canan Öztaş rehberliğinde, Babaeski Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Başkanı Gülay Yıldırımlar ile birlikte Çavuşköy Göleti çevresinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlik öncesinde Çavuşköy Muhtarı Mehmet Genç ile görüşen ekip, bölgedeki çevre sorunları hakkında bilgi aldı. Daha sonra gölet çevresinde doğa yürüyüşü gerçekleştiren öğrenciler, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla çöp toplama çalışması yaptı.

"Doğa varsa hayat var; vatanını sev, doğayı koru" mottosuyla hareket eden öğrenciler, gölet çevresinde bırakılan cam şişe, pet şişe, kağıt ve çeşitli atıkları toplayarak çevre temizliğine katkı sağladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi çok iddialı: Akşam görürsünüz kimi getireceğimi

Hakan Safi çok iddialı! "Akşam görürsünüz" diyerek duyurdu

Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
İstanbul plajlarında yaz sezonu fiyatları belli oldu! Giriş ücretleri 500 TL'den başlıyor

İstanbul'da plaj sezonu cep yakacak!
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
Azerbaycanlı bürokrat İstanbul'daki otel odasında ölü bulundu

Konferans için gelen bürokrat, otel odasında ölü bulundu
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! İki şehir arası 2,5 saate düşüyor
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı