Kaymakam Yıldırım Köy Ziyaretlerinde
Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, ilçeye bağlı Şalcılar, Yazlık, Başpınar, Suludere ve Sorkunlu köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Köylerin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Yıldırım, Şalcılar, Yazlık, Başpınar, Suludere ve Sorkunlu köylerinde vatandaşlarla görüştü.
Köylerin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Ziyaretlerde köylerde devam eden çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı