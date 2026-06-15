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Karayolu üzerindeki Aydın tabelası çalılar arasında kaldı

Karayolu üzerindeki Aydın tabelası çalılar arasında kaldı
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Aydın-Denizli Karayolu'ndaki 'Aydın' tabelası bakımsızlık nedeniyle çalılar arasında kaldı. Vatandaşlar, tabelanın görünmemesinin şehre dışarıdan gelenler için sorun yarattığını belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Aydın-Denizli Karayolu üzerinde bulunan 'Aydın' tabelası çalılar arasında kaldı. Yoldaki bakımsızlık nedeniyle tabelanın görünmemesinin, özellikle şehre dışardan gelenler için sıkıntı oluşturduğu belirtildi.

Denizli Karayolu üzeri Efeler ilçesi girişinde bulunan 'Aydın' tabelasının çalıların içerisinde kaybolduğunu fark eden vatandaşlar sosyla medya hesaplarından duruma tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı. Ayrıca birçok turizm bölgesinin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Aydın'da araç yoğunluğu yaşandığını ve il dışından birçok vatandaşın buradan geçtiğini ifade eden vatandaşlar, karayolu üzerindeki bazı tabelaların çalı ve otlar arasında kalması nedeniyle görünmez hale geldiğini ve yolların bir an önce temizlenip tabelaların açığa çıkarılmasını istediler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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