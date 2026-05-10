Vali Varol, Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, pazartesi gününden itibaren tam kapasite hasta kabul etmeye başlayacağını açıkladı. Vali Varol, hastanenin sağlık hizmetlerini ve taşınma süreçlerini değerlendirdi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Pazartesi günü itibariyle tüm poliklinik ve yataklı servisleri tam kapasite ile hasta kabulüne başlayacak olan Aydın Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Vali Varol, hastanede yürütülen sağlık hizmetleri ile devam eden taşınma ve yerleşim süreçleri hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'dan bilgi aldı. Hizmet Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Aydın Şehir Hastanesi yönetimi eşliğinde Acil Servis, yataklı servis ve poliklinik alanlarını gezen Vali Varol, yürütülen sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi. Sağlık personelleri ile sohbet eden Vali Varol, fedakarca görev yapan tüm sağlık personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyerek özverili emeklerinden dolayı teşekkür etti. Tedavi gören hastaları da ziyaret eden Vali Varol, vatandaşlarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti, acil şifalar temennisinde bulundu. Vali Varol, gerekli incelemelerin ardından hastaneden ayrıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
