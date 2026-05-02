Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın'da yarın sabah saatlerinden itibaren il merkezi ve doğu ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.05.2026 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Aydın il Merkezi ve Doğu ilçelerinde (Germencik, İncirliova Koçarlı, Efeler, Karpuzlu, Çine Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Nazilli, Kuyucak, Karacasu, Buharkent) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), yağışların olacağı tahmin ediliyor. 04.05.2026 Pazartesi günü öğlen saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - AYDIN

