Kızılırmak coştu, sallanan köprü yaya geçişlerine kapatıldı

Nevşehir'in Avanos ilçesinin sembollerinde 'sallanan köprü' olarak bilinen asma köprü yaya trafiğine kapatıldı.

Son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi. Avanos ilçe merkezinden geçen nehirde suyun debisinin artmasıyla birlikte bazı yürüyüş yolları ve kaldırımlar sular altında kaldı. Irmak kenarındaki bazı işletmelerin önüne kadar ulaşan su nedeniyle bölgede önlem alındı. İlçenin simgeleri arasında yer alan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı 'sallanan köprü' ise güvenlik amacıyla zabıta ekiplerince geçici olarak kapatıldı. Köprünün girişlerine şerit çekilirken vatandaşların geçişine izin verilmedi.

Yetkililer; bölgede su seviyesinin yakından takip edildiğini belirtirken vatandaşlardan da dikkatli olmalarını istedi. - NEVŞEHİR

