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Tekirdağ'da başıboş atlar trafiği tehlikeye atıyor

Tekirdağ'da başıboş atlar trafiği tehlikeye atıyor
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şehir merkezine inen başıboş atlar, orta refüjde otlarken ve zaman zaman yola çıkarak trafik güvenliğini tehlikeye atarken görüntülendi. Vatandaşlar ve sürücüler, can güvenliği açısından risk oluşturan bu duruma karşı önlem alınmasını istiyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şehir merkezine kadar inen başıboş atlar, orta refüjde otlarken görüntülendi. Zaman zaman yola çıkan atlar ise sürücülere zor anlar yaşatarak trafik güvenliğini tehlikeye atıyor.

Süleymanpaşa ilçesinde şehir merkezindeki ana arterlerden birinde başıboş dolaşan atlar, orta refüjde bulunan otlarla beslendi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında rahat tavırlar sergileyen atlar, zaman zaman refüjden yola çıkarak akan trafiğin arasına girdi.

Vatandaşlar, benzer görüntülerin zaman zaman yaşandığını belirterek, başıboş hayvanların hem kendi can güvenlikleri hem de sürücüler açısından risk oluşturduğunu ifade etti. Sürücüler ise muhtemel kazaların önüne geçilebilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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