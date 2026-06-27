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Atakum sahilinde tavşanlar dikkat çekti

Atakum sahilinde tavşanlar dikkat çekti
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Samsun'un Atakum ilçesinde sahil bandında sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar, çok sayıda tavşanla karşılaştı. Sevimli tavşanlar cep telefonlarıyla görüntülendi.

Samsun'un Atakum ilçesinde sahil bandında görülen tavşanlar, sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşların ilgisini çekti. Yol üzerinde dolaşan çok sayıda tavşan, sahile renkli görüntüler kattı.

Atakum sahilinde sabahın erken saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahil güzergahında karşılarına çıkan tavşanlarla karşılaştı. Doğal yaşamın sevimli misafirleri olarak dikkat çeken tavşanlar, bir süre sahil çevresinde dolaşarak vatandaşların ilgisini topladı.

Sevimli halleriyle beğeni kazanan tavşanlar, cep telefonu kameralarına da yansıdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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