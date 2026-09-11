Arıcak’ta koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, koruma altında bulunan dağ keçileri doğa fotoğrafçısı Rıdvan Güler tarafından görüntülendi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yaban hayatının önemli türleri arasında yer alan dağ keçileri görüntülendi. Doğal yaşam alanlarında gözlemlenen keçiler, Rıdvan Güler'in kamerasına yansıdı.

Kayalık ve sarp arazide ilerleyen dağ keçilerinin görüntüleri, bölgedeki zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi. Koruma altında bulunan türler arasında yer alan dağ keçilerinin doğal ortamlarında görüntülenmesi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı