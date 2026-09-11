Haberler

Arıcak’ta koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi

Arıcak’ta koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi
Güncelleme:
+39 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde, koruma altında bulunan dağ keçileri doğa fotoğrafçısı Rıdvan Güler tarafından görüntülendi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, koruma altında bulunan dağ keçileri doğa fotoğrafçısı Rıdvan Güler tarafından görüntülendi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yaban hayatının önemli türleri arasında yer alan dağ keçileri görüntülendi. Doğal yaşam alanlarında gözlemlenen keçiler, Rıdvan Güler'in kamerasına yansıdı.

Kayalık ve sarp arazide ilerleyen dağ keçilerinin görüntüleri, bölgedeki zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi. Koruma altında bulunan türler arasında yer alan dağ keçilerinin doğal ortamlarında görüntülenmesi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi
İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu

İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı

İki kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardılar

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin

Kılıçdaroğlu'nun o sözleri İmamoğlu'nu çıldırttı: Allah kimseyi...

İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti

Pes artık! İşte koca Fenerbahçe'yi karıştıran taraftarın ifadesi

Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar
Kentsel dönüşümde sürpriz! Duvarın içinden 25 kilo petek bal çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadı: Oturma odamızda hazine varmış