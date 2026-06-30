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Ardahan ovasında yiyecek arayan tilki görüntülendi

Ardahan ovasında yiyecek arayan tilki görüntülendi
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Ardahan Ovası'nda yiyecek arayan bir tilki, doğal yaşam alanında objektiflere yansıdı. Tilki, ova boyunca dolaşarak besin aradı ve çevresini gözlemledikten sonra uzaklaştı.

Ardahan Ovası'nda yiyecek arayan bir tilki, objektiflere yansıdı.

Doğal yaşam alanında besin arayışını sürdüren tilki, bir süre ova boyunca dolaşarak yiyecek aradı. Çevresini dikkatle kontrol eden tilki, zaman zaman durup etrafını gözlemledikten sonra arayışına devam etti. Yeşillikler arasında görüntülenen tilki, insanlara yaklaşmadan doğal davranışlarını sergileyerek besin aramayı sürdürdü. Özellikle mevsim geçişleri ve doğal yaşam şartlarındaki değişimler nedeniyle yaban hayvanlarının daha geniş alanlarda yiyecek aradığı belirtiliyor.

Doğal yaşamın önemli türlerinden biri olan tilkinin Ardahan Ovası'ndaki görüntüsü, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne sererken, kısa süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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